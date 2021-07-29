Онкопациенты смогут вакцинироваться в Гостином дворе

Жители с онкологическими заболеваниями теперь могут привиться от коронавируса в Гостином дворе. Специалисты разработали рекомендации для этой группы пациентов. При этом вакцинированный пациент может не останавливать лечение.

Главный внештатный специалист – онколог Москвы, директор ГБУЗ "МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ" Игорь Хатьков рассказал, что на сегодняшний день заключением международных сообществ онкологические пациенты должны прививаться в первую очередь поскольку факторы риска для этих пациентов максимально более выражены, чем для людей из общей популяции.