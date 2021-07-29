Более 21 млн россиян полностью привились от коронавируса "Спутником V"

Более 21 миллиона человек в России полностью привиты от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Речь идет о вакцине "Спутник V".

Еще около миллиона сделали полный цикл вакцинации "ЭпиВакКороной" и порядка 300 тысяч вакцинировались препаратом от института Чумакова.

При этом среди привитых полным циклом любой из вакцин заболевают менее 1%. Такие расчеты сделали на основе данных двух реестров Минздрава: списка привившихся от коронавируса и списка переболевших.

По словам Поповой, они доказывают эффективность вакцинации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.