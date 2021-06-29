"Биннофарм групп" зарегистрировала и выпустила субстанцию антибиотика для лечения COVID-19

29 июня, 23:15
Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп", объединяющая профильные активы АФК "Система", зарегистрировала и выпустила на своей производственной площадке в Кургане первые 100 килограммов субстанции – основного активного компонента для антибиотика "Левофлоксацин", рекомендованного Минздравом в протоколах лечения COVID-19.
Субстанция внесена в регистрационное удостоверение препарата, теперь его можно производить по полному циклу. К концу года выпуск "Левофлоксацина" также локализуют на заводе "Алиум" в Оболенске.
Компании "Биннофарм Групп" производят широкий спектр лекарств и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей – это более 450 наименований, которые экспортируют в 14 стран. Крупный производитель лекарств и вакцины "Спутник V" привлекает инвесторов. В компанию вложил 7 миллиардов рублей "ВТБ Капитал". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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