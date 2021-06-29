Разработчик "Спутника V" заявил о безопасности третьей вакцинации

У многих москвичей встал вопрос о ревакцинации от коронавируса или обычной вакцинации, но уже третьей дозой, для уверенности.

В центре Гамалеи рассказали, что третья доза "Спутника V" безопасна, а титр антител после нее может быть выше, чем после первых двух. Чем больше показатели, тем крепче защита привитого от коронавируса.

В частности, речь о штамме "Дельта", который считается особо заразным. По данным разработчиков "Спутника V", российская вакцина от него защищает. Но в условиях появления новых мутаций ковида, ревакцинироваться лучше каждые полгода, чтобы поддерживать высокий уровень сопротивляемости вирусу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.