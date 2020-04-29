Число обращений в службу скорой помощи в Москве выросло до 25 тысяч в сутки

Бригады скорой помощи в Москве выполняют ежедневно около 12 тыс выездов. Количество обращений в дни повышенной нагрузки вырастает до 25 тысяч.

Медики говорят, что в ночную смену нагрузки меньше не становится. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.