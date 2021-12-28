Каждый третий москвич пожилого возраста прошел ревакцинацию – Ракова

11:30
Каждый третий москвич старше 60 лет прошел ревакцинацию. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Вакцинация пожилых людей началась ровно год назад. За это время прививки сделали 1 миллион 400 тысяч человек. Люди старшего возраста считаются одной из самых уязвимых категорий перед коронавирусом, так как у них болезнь вызывает тяжелые последствия.
Ранее, если пенсионеры прошли полную вакцинацию, то им давали промокоды и баллы для покупки товаров. Затем им начали выдавать "коробку здоровья" с измерителем давления, витаминами и косметикой для кожи. Теперь если москвичи старшего возраста успеют сделать прививку до 31 декабря, то они могут получить вместо набора 10 тысяч рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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