Москвичей пригласили на иммерсивное шоу в рамках экскурсии по ИКБ № 1

Как продвинулись технологии в области борьбы с различными инфекциями можно узнать в инфекционной клинической больнице № 1. Там для жителей столицы организовали экскурсию с иммерсивным шоу. Посетителям покажут, как проектировали больницу, как работают ее различные отделения и службы.

Чтобы попасть на бесплатную экскурсию по больнице, необходимо зарегистрироваться на сайте медучреждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.