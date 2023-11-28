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Новости

28 ноября, 07:45

Город

Москвичей пригласили на иммерсивное шоу в рамках экскурсии по ИКБ № 1

Москвичей пригласили на иммерсивное шоу в рамках экскурсии по ИКБ № 1

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Как продвинулись технологии в области борьбы с различными инфекциями можно узнать в инфекционной клинической больнице № 1. Там для жителей столицы организовали экскурсию с иммерсивным шоу. Посетителям покажут, как проектировали больницу, как работают ее различные отделения и службы.

Чтобы попасть на бесплатную экскурсию по больнице, необходимо зарегистрироваться на сайте медучреждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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