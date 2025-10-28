Форма поиска по сайту

28 октября, 08:45

Город

Первые пациенты посетили три обновленные поликлиники в Москве

Первые пациенты посетили три обновленные поликлиники в Москве. Медицинские учреждения открыли после реконструкции в Дорогомилове, Красносельском и Москворечье-Сабурове.

Здание детской городской поликлиники № 30 на Поклонной улице практически полностью перестроили. Здесь обновили фасад, создали комфортную среду для маломобильных пациентов и сделали отдельный вход для инфекционных больных. Всего за пять лет работы программы в Москве обновили и построили заново более 340 зданий взрослых и детских поликлиник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

медицинагородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

