28 октября, 07:45

Общество

График профилактических медосмотров детей изменился в России

График профилактических медосмотров детей изменился в России. Соответствующий порядок утвердил Минздрав.

Теперь первый прием у невролога будет проходить позже – в 3 месяца, а у стоматолога – в 1 год. Осмотры у акушера-гинеколога для девочек и уролога-андролога для мальчиков начнутся раньше. Репродуктивное здоровье проверят в 6 лет, а ежегодные осмотры начнутся с 13.

Теперь на прием можно прийти не только к педиатру, но также к врачу общей практики. Детям из групп риска будут проверять уровень холестерина в 6 и 10 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийДарья Ермакова

