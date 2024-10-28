В Москве открылись шесть новых поликлиник: пять из них были модернизированы в рамках городской программы, а одна построена с нуля в Филимонковском районе.

Программа модернизации поликлиник стартовала в 2020 году, и в прошлом году был полностью завершен первый этап. За это время более двухсот медицинских учреждений были преобразованы в современные здания с первоклассным оборудованием и комфортными условиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.