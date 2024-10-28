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28 октября, 15:15

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В Москве открылись шесть новых поликлиник

В Москве открылись шесть новых поликлиник

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В Москве открылись шесть новых поликлиник: пять из них были модернизированы в рамках городской программы, а одна построена с нуля в Филимонковском районе. 

Программа модернизации поликлиник стартовала в 2020 году, и в прошлом году был полностью завершен первый этап. За это время более двухсот медицинских учреждений были преобразованы в современные здания с первоклассным оборудованием и комфортными условиями. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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