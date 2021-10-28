Московских детей впервые в стране будут лечить от коронавируса новыми лекарствами. Уточняется, что число детей, заболевших ковидом в новую волну пандемии выросло в 2–3 раза по сравнению с прошлыми показателями. Об этом по видеосвязи на заседании клинического комитета по коронавирусу заявил Сергей Собянин.

Всего с начала пандемии ковидом в городе заразились 190 тысяч детей. Тяжелее и опаснее его переносят несовершеннолетние с хроническими заболеваниями. Чтобы снизить риски, для них утвердили особый протокол лечения.

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