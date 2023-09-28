В РФ предложили продавать рецептурные препараты через автоматы

Продажу рецептурных лекарств хотят запустить через специальные автоматы. Такую идею предложили предприниматели из рабочей группы по цифровизации при омбудсмене по защите прав предпринимателей Москвы.

По задумке авторов законопроекта, их можно будет приобретать через аппараты, подобные тем, в которых продают контактные линзы. По их мнению, это улучшит доступность медицинских препаратов, которые иногда нужны среди ночи, а аптеки рядом нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.