Центр онкологической помощи в Боткинской больнице принял первых пациентов

Центр амбулаторной онкологической помощи в Боткинской больнице принял первых пациентов. Его открыли после капитального ремонта. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Центр располагается в отдельном пятиэтажном здании, он оснащен самым современным оборудованием. Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями смогут получать все виды диагностики и лечения в одном месте.

Ежегодно там будет проводиться до 160 тысяч консультаций. Это почти в два раза больше, чем раньше.

На работу в центр перевели специалистов четырех онкологических отделений, которые находились в разных районах западного округа. Все это было сделано в рамках нового столичного стандарта онкологической помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.