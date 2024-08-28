Пациенты столичных онкологических клиник выбрали лучший стационар для лечения

Онкологический центр № 1 больницы имени Юдина занял лидирующую позицию в рейтинге лучших стационаров для лечения. Определить топ медучреждений помогали пациенты московских онкологических клиник. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В рейтинге по результатам первых шести месяцев 2024 года учитывали улучшение качества специализированной помощи, условия для пациентов, возможность оперативно корректировать работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.