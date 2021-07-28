В России проверят эффективность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Российский Минздрав одобрил клинические испытания комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт".

Полностью изучить эффект от совместного использования британско-шведского и российского препаратов планируется к марту следующего года.

В испытаниях, которые пройдут в пяти медицинских организациях, будут участвовать 150 человек.

Также "Спутник Лайт" проверят на совместимость и с другими зарубежными вакцинами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.