Новый стационарный комплекс обеспечили электроэнергией в Боткинской больнице

Новый стационарный комплекс на территории Боткинской больницы обеспечили электроэнергией. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Специалисты проложили 32 кабельные линии общей протяженностью 11 километров. Работы проводили по особой методике, которая позволила сохранить ландшафт. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что если произойдет технический сбой, то электроэнергия в медицинский комплекс будет подана по резервной линии или с помощью источников бесперебойного питания.

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