Ни одного летального исхода при вакцинации от COVID-19 в РФ не зафиксировано – Мурашко

Ни одного летального исхода при вакцинации от коронавируса в РФ не зафиксировано. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано, ни одного случая", – сказал он.