Москвичи выстроились в очереди у пунктов вакцинации

В Москве в пункты вакцинации образовались очереди. Там, где укол делают без записи, можно прождать около 3 часов.

В поликлиниках запись на вакцинацию выросла в десятки раз. Похожая ситуация и в регионах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.