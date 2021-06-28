Медкарты школьников в Москве перейдут в электронный формат

В столичных школах отменят бумажные медицинские карты. Их сделают электронными. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, это освободит 170 тысяч родителей первоклашек от лишнего сбора справок. Медкарта будет оформляться врачом в поликлинике с помощью единой цифровой платформы здравоохранения ЕМИАС. Она станет доступна как в самой поликлинике, так и в медицинском кабинете школы.

Вся информация в карте ребенка будет обновляться автоматически. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.