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28 мая, 18:00

Общество

Педиатр Депздрава Исмаил Османов рассказал, как формируется пищевое поведение ребенка

Педиатр Депздрава Исмаил Османов рассказал, как формируется пищевое поведение ребенка

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Главный внештатный специалист, педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач больницы имени Башляевой Исмаил Османов пояснил, что пищевое поведение ребенка формируют родители. При этом он отметил, что различные эксперименты с питанием взрослых не должны касаться детей.

Рацион растущего детского организма, по словам Османова, должен состоять преимущественно из белковой пищи, а также каш, круп и овощей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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