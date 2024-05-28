28 мая, 18:00Общество
Педиатр Депздрава Исмаил Османов рассказал, как формируется пищевое поведение ребенка
Главный внештатный специалист, педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач больницы имени Башляевой Исмаил Османов пояснил, что пищевое поведение ребенка формируют родители. При этом он отметил, что различные эксперименты с питанием взрослых не должны касаться детей.
Рацион растущего детского организма, по словам Османова, должен состоять преимущественно из белковой пищи, а также каш, круп и овощей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.