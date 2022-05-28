Между тем в России заявляют о готовности противостоять новым вирусным угрозам. Например, "Ростех" готов в разы увеличить производство вакцины против натуральной оспы меньше чем за год.

В Госкорпорации напомнили, что еще в советское время наша страна участвовала в общемировой кампании по защите от этого заболевания и бесплатно передала ВОЗ миллионы доз вакцины. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.



