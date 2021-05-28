В Центре Гамалеи оценили возможность отказа от масок для привитых "Спутником V"

Тем, кто вакцинировался от коронавируса, могут разрешить не носить защитную маску. Изучить этот вопрос обещают в Центре имени Гамалеи разработчики вакцины "Спутник V".

Представитель Центра Владимир Гущин сообщил, что вероятность передачи вируса после прививки сильно снижается, но лишь детальные исследования дадут точные цифры.

Ранее Гущин заявил, что получившие обе дозы вакцины "Спутника V" не могут заразить других, поскольку в их организме не появляется жизнеспособный вирус. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.