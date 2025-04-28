Москвичам рассказали о профилактике сахарного диабета и ожирения у детей

28 апреля в Агентстве городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Врачи против сахарного диабета и ожирения у детей и подростков. Новые вызовы и возможности медицины".

По данным международных организаций, каждый пятый ребенок планеты страдает от избыточной массы тела. Какие главные причины детского ожирения? На что указывает избыточная масса тела ребенка и в чем ее главная опасность? Какова скорость распространения заболеваемости сахарным диабетом сегодня и почему врачи сравнивают ее показатели с эпидемическими? Как современная медицина может помочь детям с ожирением и сахарным диабетом? Как родители могут сформировать у детей здоровые пищевые привычки и привить любовь к полезной физической активности?

Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции рассказали: