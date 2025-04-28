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28 апреля, 15:25

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Москвичам рассказали о профилактике сахарного диабета и ожирения у детей

Москвичам рассказали о профилактике сахарного диабета и ожирения у детей

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28 апреля в Агентстве городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Врачи против сахарного диабета и ожирения у детей и подростков. Новые вызовы и возможности медицины".

По данным международных организаций, каждый пятый ребенок планеты страдает от избыточной массы тела. Какие главные причины детского ожирения? На что указывает избыточная масса тела ребенка и в чем ее главная опасность? Какова скорость распространения заболеваемости сахарным диабетом сегодня и почему врачи сравнивают ее показатели с эпидемическими? Как современная медицина может помочь детям с ожирением и сахарным диабетом? Как родители могут сформировать у детей здоровые пищевые привычки и привить любовь к полезной физической активности?

Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции рассказали:

  • директор Российской детской клинической больницы Минздрава России, главный внештатный специалист – детский эндокринолог Минздрава России по ЦФО, заслуженный врач РФ Елена Петряйкина;
  • заведующая эндокринологическим отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России, заслуженный врач РФ Елена Демина;
  • детский эндокринолог эндокринологического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Изабелла Спехова.

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