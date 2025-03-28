28 марта, 12:45Город
Три детских эндоскопических центра Москвы за год приняли более 12 тысяч пациентов
Три детских эндоскопических центра Москвы за год приняли более 12 тысяч пациентов. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, современное оборудование в центрах позволяет не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и проводить малые внутрипросветные операции. Ранее детей, которым необходимо было провести исследования такого типа, госпитализировали на несколько дней. Теперь все процедуры, включая гастроскопию и колоноскопию, выполняются амбулаторно. На диагностику тратится не более двух часов.
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