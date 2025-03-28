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28 марта, 12:45

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Три детских эндоскопических центра Москвы за год приняли более 12 тысяч пациентов

Три детских эндоскопических центра Москвы за год приняли более 12 тысяч пациентов

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Три детских эндоскопических центра Москвы за год приняли более 12 тысяч пациентов. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, современное оборудование в центрах позволяет не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и проводить малые внутрипросветные операции. Ранее детей, которым необходимо было провести исследования такого типа, госпитализировали на несколько дней. Теперь все процедуры, включая гастроскопию и колоноскопию, выполняются амбулаторно. На диагностику тратится не более двух часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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