Три детских эндоскопических центра Москвы за год приняли более 12 тысяч пациентов. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, современное оборудование в центрах позволяет не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и проводить малые внутрипросветные операции. Ранее детей, которым необходимо было провести исследования такого типа, госпитализировали на несколько дней. Теперь все процедуры, включая гастроскопию и колоноскопию, выполняются амбулаторно. На диагностику тратится не более двух часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.