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28 марта, 10:15

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Более 12 тыс пациентов получили помощь в столичных детских эндоскопических центрах

Более 12 тыс пациентов получили помощь в столичных детских эндоскопических центрах

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Три детских эндоскопических центра Москвы за год приняли более 12 тысяч пациентов. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Центры оснащены современным оборудованием, которое позволяет не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и проводить малые внутрипросветные операции. Все исследования выполняются за несколько часов, а результаты сразу доступны в электронной медицинской карте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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