Москва введет новый подход проактивного наблюдения для хронических больных

В Москве введут новый стандарт, по которому будут вести пациентов с хроническими заболеваниями. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о болезнях системы кровообращения, сахарном диабете, болезнях легких и желудка.

Новый стандарт затронет около полутора миллионов жителей столицы. Чтобы его осуществить, потребуется создать специальную команду из 800 сотрудников взрослых поликлиник. Они будут связывать врача с пациентом и контролировать диспансерное наблюдение. Такие же персональные помощники обычно сопровождают онкобольных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.