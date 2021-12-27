Все детские поликлиники столицы перейдут на электронные медкарты в 2022 году

В Москве почти завершили оцифровку более 200 миллионов детских медицинских документов. С 2022 года все детские поликлиники начнут работать исключительно с электронной медкартой. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Там, где раньше были картохранилища, оборудуют пространства для врачей, их назначение определят сами медики. По словам Раковой, полноценный переход на электронное ведение медкарт позволяет по каждому пациенту создать единую цифровую среду, в которой собрана вся информация о здоровье.

Врачам разных специализаций проще обмениваться ей между собой, достоверные сведения по диагностике и заключениям специалистов в электронной карте помогут поставить диагноз и назначить терапию. Вся эта информация доступна и пациенту 24 часа в сутки на портале mos.ru, а также в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.