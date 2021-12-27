Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "Омикрона". В резерве есть дополнительные места в больницах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Следственный комитет организовал проверку после гибели 15-летнего подростка, который наехал на дерево во время спуска на тюбинге с необорудованного склона на юге Москвы.

Подмосковная прокуратура попросила суд признать запрещенными в России два видеоролика блогера Михаила Литвина, который в середине декабря проехался на автомобиле по торговому центру в Одинцове.