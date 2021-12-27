Власти Москвы адаптируют медицинскую систему к приходу "Омикрона"

В Москве внимательно следят за ситуацией с "Омикроном" в Европе, в ближайшие месяц – полтора в столице примут решения по борьбе с новым штаммом. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в последние две недели во многих странах наблюдается даже не арифметический, а геометрический рост заболеваемости. Вирус ведет себя агрессивно и жестко.

Как подчеркнула Ракова, столица готова по максимуму адаптировать медицинскую систему к новому штамму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.