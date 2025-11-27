Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Новая система идентификации пациентов повысит скорость лечения в столичных больницах. При поступлении в стационар пациент получает браслет с QR-кодом. Его сканируют при выполнении медицинских манипуляций. Информация о каждом вмешательстве автоматически передается в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Это экономит время врачей и медсестер.

"В ноябре в центрах "Московского долголетия" стартовал уникальный проект "Диалог поколений: услышать друг друга". Он родился из актуального для старшего поколения запроса – найти общий язык со своими детьми и внуками. В рамках проекта специалисты помогут участникам выстроить конструктивную коммуникацию и дадут практические инструменты для поддержки своих близких. И все это можно будет сразу применить на практике, разбирая конкретные ситуации из жизни с квалифицированными психологами Московского института психоанализа" – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вместе с тем замглавы города наградила столичных педиатров, получивших почетный статус "Московский врач". Церемония была приурочена ко Дню педиатра. Статус получил 41 специалист. Все претенденты проходили строгие оценочные процедуры и доказывали, что их знания и навыки эталонные.