Привитые "Спутником V" туристы смогут посетить Израиль с 15 ноября

С 15 ноября привитых "Спутником V" туристов начнут пускать в Израиль. Местные власти признали вакцину. Однако сроки могут сдвинуться, так как РФ, возможно, попадет в список красных стран по COVID-19. Об этом сообщил министр туризма Израиля Константин Развозов.

Кроме того, при въезде туристам нужно будет сдавать серологический тест. Такие правила будут действовать, пока российскую вакцину не признает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом в Центре имени Гамалеи заявили, что препарат получит регистрацию уже в ближайшее время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.