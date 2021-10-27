Россияне стали чаще делать прививку от COVID-19 платно

Россияне идут за прививками в платные клиники, в последнее время значительно вырос спрос на эту услугу. Сама вакцина при этом бесплатная.

Официально люди платят за консультацию врача и введение препарата. Средняя стоимость процедуры – 1,1 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в столице вакцинация против COVID-19 ускорилась в четыре раза по сравнению с августом 2021 года, сообщил Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В Москве прививку можно сделать полностью бесплатно, работает более 300 пунктов вакцинации. По словам мэра, в столице будут увеличивать мощность пунктов вакцинации, если возрастет число желающих сделать прививку от коронавируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.