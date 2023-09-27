Московские нейрохирурги сыграли в баскетбол со своими пациентами. Товарищеский матч прошел между профессиональными спортсменами и врачами, которые оперировали их в городском спинальном нейрохирургическом центре. Восстановление было успешным благодаря новой методике стабилизации позвоночника.

Что говорят врачи и пациенты? И как быстро спортсменам удалось восстановиться? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.