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27 сентября, 22:45

Спорт

Московские нейрохирурги сыграли в баскетбол со своими пациентами

Московские нейрохирурги сыграли в баскетбол со своими пациентами

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Московские нейрохирурги сыграли в баскетбол со своими пациентами. Товарищеский матч прошел между профессиональными спортсменами и врачами, которые оперировали их в городском спинальном нейрохирургическом центре. Восстановление было успешным благодаря новой методике стабилизации позвоночника.

Что говорят врачи и пациенты? И как быстро спортсменам удалось восстановиться? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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