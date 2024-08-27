В Москве у женщины удалили крупное образование прямо из сердца

В Москве у пациентки удалили очень крупное образование прямо из сердца, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Операцию провели сердечно-сосудистые хирурги Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Ранее у пациентки выявили доброкачественное образование – миксому сердца. Операция была сложной, но врачам удалось полностью удалить опухоль.

В столице уделяют пристальное внимание лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: постоянно закупается современное оборудование, обновляются реанимации и операционные, добавила заммэра Анастасия Ракова.

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