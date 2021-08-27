В Москве число исследований для подбора терапии онкобольным возросло в 1,5 раза

Число исследований для подбора терапии онкобольным в столице выросло в 1,5 раза. Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, диагностику стали проводить быстрее благодаря модернизации патоморфологических лабораторий.

Выросла и эффективность терапии. Новый стандарт помощи онкобольным приняли два года назад. За это время на базе шести поликлиник созданы онкоцентры с полным спектром – от диагностики до хирургии и диспансерного наблюдения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.