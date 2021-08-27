В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса

В России зарегистрировали пятую вакцину от коронавируса. Препарат, разработанный центром "Вектор", получил название "ЭпиВакКорона-Н". Чтобы не путаться, у него есть и второе, коммерческое имя – AURORA-CoV.

По словам медиков, от своей предшественницы, "ЭпиВакКороны", эта вакцина принципиально ничем не отличается, но его проще и дешевле производить. Новая вакцина вводится двумя уколами, интервал между которыми должен составлять не менее двух недель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.