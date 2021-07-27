Светлана Разворотнева прошла ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт"

16:45
Темпы вакцинации в России выросли почти в два раза. Таковы данные Минздрава страны. В Москве эта цифра еще выше. Часть горожан уже начала проходить ревакцинацию.
Повторную прививку сделала советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева. Она вместе со всей своей семьей впервые сделала прививку в декабре 2020 года, а сейчас привилась повторно.
Светлана Разворотнева прошла ревакцинацию в городской поликлинике № 210. Поскольку медики использовали препарат "Спутник Лайт", второго этапа введения вакцины, в отличии от тех, кто прививается впервые, не требуется. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: