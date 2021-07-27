Светлана Разворотнева прошла ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт"

Темпы вакцинации в России выросли почти в два раза. Таковы данные Минздрава страны. В Москве эта цифра еще выше. Часть горожан уже начала проходить ревакцинацию.

Повторную прививку сделала советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева. Она вместе со всей своей семьей впервые сделала прививку в декабре 2020 года, а сейчас привилась повторно.

Светлана Разворотнева прошла ревакцинацию в городской поликлинике № 210. Поскольку медики использовали препарат "Спутник Лайт", второго этапа введения вакцины, в отличии от тех, кто прививается впервые, не требуется. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.