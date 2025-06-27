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27 июня, 12:30

Общество

Встреча донора костного мозга и спасенного им пациента прошла в столичном Музее Победы

Встреча донора костного мозга и спасенного им пациента прошла в столичном Музее Победы

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Встреча донора костного мозга, хирурга общей практики Кирилла Моря и спасенного им пациента Заурбека Нахушева прошла в Москве в Музее Победы. В 2022 году медик сдал стволовые клетки для тяжелобольного пациента.

Из-за правил мировой практики донор и реципиент не могли встретиться два года, поскольку в этот период должна сохраняться анонимность. Личную встречу организовало Федеральное медико-биологическое агентство России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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