Две детские больницы Москвы отказались от бумажной документации в рамках пилотного проекта

Две детские больницы в Москве переходят на цифру. Там отказываются от бумажных медицинских документов. О пилотном проекте рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Начнут с Морозовской больницы и клиники имени Башляевой. В первую очередь в цифру переведут работу приемных отделений. Все медицинские документы будут формироваться исключительно в электронном виде. И в любой момент врач стационара в онлайн-режиме сможет посмотреть необходимую ему информацию.

Пилотный проект продлится до конца года. Потом его распространят на все детские и взрослые больницы Москвы. Планируют также обеспечить врачей и медсестер приемных отделений современными планшетами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.