Скоропомощной комплекс для ГКБ имени Боткина построен более чем наполовину

Новый корпус скорой помощи на территории Боткинской больницы готов на 57%. Об этом сообщили в мэрии.

Новое отделение позволит не только принимать больше пациентов, но и повысит стандарты оказания экстренной помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.