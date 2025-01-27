Российскую вакцину от рака могут начать ставить пациентам в сентябре 2025 года

Онкологические заболевания в России скоро начнут лечить с помощью вакцины отечественного производства. Как рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, препарат могут начать применять в сентябре 2025 года.

Он добавил, что вакцину будут вводить людям не только с первичной меланомой, но и пациентам, которые уже прошли другие стадии лечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.