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27 января, 16:45

Общество

Глава Минздрава Мурашко заявил, что Россия готова бороться с "болезнью Х"

Глава Минздрава Мурашко заявил, что Россия готова бороться с "болезнью Х"

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Россия готова бороться с "болезнью Х". Об этом завил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Новым термином обозначают потенциальный патоген, который, возможно, в ближайшее время будет вызывать массовые заболевания у людей. По словам Мурашко, в стране есть программы, которые позволяют укрепить диагностическую базу, разработать тест-системы и мониторинг заболеваемости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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