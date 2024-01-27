27 января, 16:45Общество
Глава Минздрава Мурашко заявил, что Россия готова бороться с "болезнью Х"
Россия готова бороться с "болезнью Х". Об этом завил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Новым термином обозначают потенциальный патоген, который, возможно, в ближайшее время будет вызывать массовые заболевания у людей. По словам Мурашко, в стране есть программы, которые позволяют укрепить диагностическую базу, разработать тест-системы и мониторинг заболеваемости.
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