Глава Минздрава Мурашко заявил, что Россия готова бороться с "болезнью Х"

Россия готова бороться с "болезнью Х". Об этом завил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Новым термином обозначают потенциальный патоген, который, возможно, в ближайшее время будет вызывать массовые заболевания у людей. По словам Мурашко, в стране есть программы, которые позволяют укрепить диагностическую базу, разработать тест-системы и мониторинг заболеваемости.

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