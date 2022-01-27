Работу поликлиник скорректировали в Москве.

О том, как теперь ведется прием пациентов и как разведены потоки, рассказала заведующая терапевтическим отделением № 1 ГБУЗ ГП № 9 ДЗМ Лейла Исмаилова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.