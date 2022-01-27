Очередной визит экспертов ВОЗ для оценки производства "Спутника V" намечен на февраль

Очередной визит экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для инспекции производственных площадок вакцины против нового коронавируса "Спутник V" ожидается в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по итогам встречи министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и директора департамента организации по нормам и предварительной квалификации ВОЗ Рожерио Пинто де Са Гаспара.

Рожерио Гаспар отметил в целом высокую удовлетворенность взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры переквалификации вакцины "Спутник V".