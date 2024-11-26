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Новости

26 ноября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 ноября

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

Новости часа: еще 13 детских и взрослых поликлиник заработали по новому стандарту

"Это Москва. Социальный блок": запустить мотор

Сергей Собянин: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

Новости часа: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

Более 3 тысяч операций провели во флагманских центрах Москвы

Собянин: 217 заявок подали научные команды медорганизаций на городские гранты

В Москве после реконструкции открылись 13 взрослых и детских поликлиник. Теперь они работают по новому московскому стандарту и в общей сложности обслуживают более 440 тысяч человек. Также диагностические возможности учреждений расширились благодаря современной медицинской технике.

Столицу украшают к Новому году круглосуточно. Полностью иллюминацию планируют запустить 1 декабря. Елки, световые фигуры и переливающиеся фонтаны уже появились в большинстве районов города.

Ближайшая ночь станет самой холодной в столичном регионе с начала осени. В городе ожидается до минус 7 градусов. Сейчас температура постепенно опускается, на дорогах и тротуарах появилась гололедица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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