Мурашко назвал срок поступления в оборот вакцины от COVID-19 для подростков

Через три недели вакцину для подростков введут в гражданский оборот. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Прививки препаратом "Спутник М" будут делать всем желающим старше 12 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.