Врач объяснил, зачем медики пригласили противников вакцинации в "красные" зоны

Главврач больницы № 67 Андрей Шкода рассказал, зачем 11 врачей из ковидных госпиталей написали открытое письмо противникам вакцинации.

"Это своего рода такой крик души, мы говорим: ребята, давайте вакцинироваться, давайте в конечном счете победим эту инфекцию и единственным способом является вакцинация", – сказал Шкода.

Письмо адресовано прежде всего знаменитостям – политикам, актерам, музыкантам. Врачи надеются, что кто-то из известных противников вакцинации решит изменить свое мнение, увидев больных в реанимациях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.