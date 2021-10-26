Хронических больных смогут лечить от ковида в дневных стационарах

Москва расширяет программу новой технологии лечения коронавируса с помощью препаратов с антителами. Она касается пациентов с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска по здоровью, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В городе создали сеть из пяти дневных стационаров, где помогают пациентам на ранней стадии болезни. Там используют новый алгоритм диагностики и протокола лечения. Впервые такие стационары открыли еще летом, для беременных. Отмечается, что они хорошо себя зарекомендовали и теперь помогать в амбулаторных условиях планируют и хроническим больным.

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