Прошедшим вакцинацию россиянам хотят давать по 2 дополнительных выходных

Здоровым россиянам нужно давать два выходных за полный курс вакцинации от ковида. Людям с хроническими заболеваниями на выработку иммунитет требуется четыре недели покоя и безопасности – на этот период сотрудников надо отпускать на удаленку, отмечают специалисты.

Врачи утверждают, что вирус мутирует и становится все более опасным, попадая в среду, в которой нет антител. Показатели последних дней ставят под угрозу работу системы здравоохранения во многих регионах.

В России за сутки почти 38 тысяч инфицированных, 1 069 человек скончались. Помогать медикам в случае коллапса будут Минобороны и МЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.