В России утверждена форма сертификата о вакцинации от COVID-19

В России сертификат о вакцинации от ковида будут оформлять по-новому с 8 ноября. Его форму утвердили в Минздраве.

Электронный документ появится в течение трех дней после прививки и будет на русском и английском языках. Старые сертификаты обновятся автоматически на госуслугах до 1 марта.

В новом сертификате, кроме данных о вакцинированном, укажут, когда и где сделана прививка. Также там будет QR-код, сведения о ревакцинации, противопоказаниях и перенесенном ковиде. Если надо, оформят и бумажный вариант. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.